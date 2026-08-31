Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:40
29.345 -0,30%
Dow Jones 18:40
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Londra 28-ago
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Francoforte 17:35
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Petrolio a 86,18 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
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