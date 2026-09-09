Milano 15:05
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Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials perde l'1,16%, continuando la seduta a 46.721,41 punti.
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