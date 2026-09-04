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Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Perde terreno il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 40.376,3 punti, ritracciando dell'1,13%.
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