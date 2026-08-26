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Piazza Affari: brillante l'andamento del FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: brillante l'andamento del FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials guadagna l'1,18% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 48.119,98 punti.
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