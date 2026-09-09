Rialzo in agguato per Tesla Motors
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Protagonista l'azienda attiva nel settore automotive, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un rialzo del 3,98%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 368,2 USD, con stop loss posto a quota 339,9, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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