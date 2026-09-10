Abusivismo finanziario, Consob oscura 11 siti: totale sale a 1.816

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha disposto l'oscuramento di 10 siti web mediante i quali venivano svolti abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e un sito internet che pubblicizzava una piattaforma di trading non autorizzata.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Zynerix" (sito https://zynerix.net e relative pagine https://client.zynerix.net e https://webtrader.zynerix.net); "Royalassetmanagement" (sito https://rlassetmanagement.com e relative pagine https://client.rlassetmanagement.com e https://webtrader.rlassetmanagement.com); "Interactive" (sito https://interactive-inv.com e relativa pagina https://client.interactive-inv.com); "PUPRIME" (siti www.puprime.com, https://it.puprime.com, https://it.puprimepartners.com e relative pagine https://myaccount.puprime.com e https://myaccount.puprime.online); "Rocketprobit" – "flintmoor.buzz" (siti https://rocketprobit.com, https://rocketprobitit.com, https://rocketprobitai.digital e https://tekvio.digital nonché il collegato sito pubblicitario https://flintmoor.buzz).



Sale, così, a 1.816 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 233 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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