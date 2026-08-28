ICOP, OPS Trevi: Consob riavvia i termini istruttori

(Teleborsa) - Con riferimento al documento di offerta destinato alla pubblicazione, depositato presso la CONSOB da ICOP e relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria dalla stessa promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Trevi – Finanziaria Industriale quotate su Euronext Milan, ICOP – facendo seguito al comunicato stampa del 12 agosto 2026 relativo alla sospensione dei termini istruttori da parte della CONSOB – rende noto che, in data 27 agosto, CONSOB ha disposto il riavvio dei termini istruttori con decorrenza dal 28 agosto 2026. Tali termini istruttori avranno scadenza in data 1° settembre 2026.

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