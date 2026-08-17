IVASS dispone oscuramento 3 siti internet abusivi

(Teleborsa) - L'IVASS ha ordinato l’oscuramento di tre siti web perché offrono abusivamente servizi assicurativi. Si tratta dei siti rca.assicurazioneroma.it, rc.assicurazioneroma.it e assi-ventimiglia.allianzcostacalabrese.it.



Le attività di oscuramento, che vengono svolte dai provider che operano sul territorio italiano, - spiega l'Autorità - sono in corso e per ragioni tecniche l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.



Sale a 389 il numero dei siti abusivi oscurati dall’IVASS da novembre 2023, data di avvio dell’esercizio del potere di oscuramento.



L’IVASS raccomanda di diffidare da proposte di acquisto di polizze che prevedono contatti tramite messagistica veloce, come ad esempio whatsapp o messaggio telefonico, e da richieste di pagamento con carte di credito prepagate. L'Autorità consiglia anche di diffidare dai siti non inclusi nelle liste ufficiali dei siti degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione vigilati dall’IVASS.

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