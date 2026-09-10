Airbus, Eutelsat ordina altri 229 satelliti OneWeb

(Teleborsa) - Eutelsat ha ordinato ad Airbus altri 229 satelliti per rafforzare la propria costellazione OneWeb, in occasione dell'International Space Summit di Parigi, e alla presenza di Philippe Baptiste, Ministro dell'Istruzione Superiore, della Ricerca e dello Spazio della Francia.



Tali satelliti - si legge in una nota - si aggiungono ai 440 satelliti già acquistati da Airbus, la cui consegna e il cui lancio sono previsti a breve. Con questo nuovo ordine, il totale dei nuovi satelliti OneWeb realizzati da Airbus salirà a 669, garantendo e rafforzando la continuità del servizio della costellazione OneWeb.



I satelliti saranno costruiti presso lo stabilimento di Airbus Defence and Space a Tolosa, già impegnato nella consegna dei lotti precedenti, assicurando così continuità produttiva e un ritmo di consegna rapido e omogeneo.



La rete di satelliti OneWeb in orbita bassa (LEO) di Eutelsat fornisce connettività ad alta velocità e bassa latenza su scala globale. Con oltre 600 satelliti operativi su 12 piani orbitali sincronizzati a 1.200 km di altitudine, la costellazione porta internet ad alta velocità in ogni angolo del pianeta. La disponibilità di questi ultimi satelliti garantirà la piena continuità operativa per i clienti della costellazione, sostituendo progressivamente i primi lotti giunti al termine della loro vita operativa.

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