Parigi: scambi al rialzo per Airbus
(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso aerospaziale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airbus, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore degli Airbus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 205,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 207,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 203,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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