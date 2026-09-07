Governo portoghese prosegue trattative per vendita 49,9% di Tap Air Portugal

(Teleborsa) - Si allungano i tempi per la vendita fino al 49,9% di Tap Air Portugal. Il governo portoghese ha deciso di approfondire i colloqui con Air France-Klm e Lufthansa che hanno presentato le loro offerte.



Decisa a portare in fondo la trattativa e vedersi riconoscere il ruolo di partner di riferimento è in particolare Air France-Klm, che in un comunicato sottolinea come l’offerta presentata il 29 luglio scorso rappresenta un piano strategico che abbraccia l’intera gamma di attività di Tap, trasporto passeggeri e cargo, comprendendo il programma fedeltà e la manutenzione degli aeromobili.



Il governo portoghese ha riservato una quota del 5% al personale della compagnia aerea, costituito da circa 7.700 dipendenti.

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