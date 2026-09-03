ATR (JV Leonardo-Airbus), maxi ordine da 1 miliardo di dollari dall'indiana FLY91

(Teleborsa) - La compagnia aerea regionale indiana FLY91 ha firmato un ordine definitivo da circa 1 miliardo di dollari per 40 ATR 72-600, il più grande ordine di ATR a livello globale da parte di una compagnia aerea regionale.



In soli due anni e mezzo dall'inizio delle operazioni, FLY91, con sede a Goa, ha costruito una solida base operativa, avendo operato oltre 15.000 voli e quasi 280 voli settimanali verso 12 città, con la sua tredicesima destinazione prevista per la fine di questo mese. Dalla sua attuale flotta di sei ATR 72-600, FLY91 è ora pronta per un'espansione esponenziale, arrivando a oltre 60 velivoli nei prossimi anni.



L'ordine rafforza ulteriormente la presenza di ATR (consorzio europeo formato da Airbus e dall'azienda italiana Leonardo ) in India, uno dei mercati aeronautici a più rapida crescita al mondo.



"Siamo incredibilmente orgogliosi che FLY91 abbia scelto ATR per supportare questa nuova fase del suo sviluppo - ha commentato Nathalie Tarnaud Laude, CEO di ATR - Questa espansione si allinea perfettamente con l'obiettivo del governo indiano di rafforzare la connettività regionale attraverso UDAN, offrendo un trasporto aereo affidabile e a prezzi accessibili alle comunità meno servite. L'ATR 72-600 combina un'impareggiabile economicità, efficienza e affidabilità, consentendo alle compagnie aeree di offrire tariffe convenienti e di collegare milioni di passeggeri alle opportunità in tutta l'India".

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