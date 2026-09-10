Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Giornata negativa per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,77%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51.945,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 53.251. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51.510,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)