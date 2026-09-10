Analisi Tecnica: indice DAX del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Chiusura in profondo rosso per il principale indice di Francoforte, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,66%.
Analizzando lo scenario del DAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25.419,8. Prima resistenza a 25.889,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25.263,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)