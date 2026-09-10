Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
10.670 0,00%
Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Chiusura in profondo rosso per il principale indice di Francoforte, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,66%.

Analizzando lo scenario del DAX si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25.419,8. Prima resistenza a 25.889,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25.263,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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