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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo attestandosi a 97,06.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,03. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 93,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 104,92.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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