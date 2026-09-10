Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo attestandosi a 97,06.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio WTI rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,03. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 93,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 104,92.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)