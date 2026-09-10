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Bilfinger in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Bilfinger in discesa a Francoforte
Ribasso scomposto per la multinazionale dell'ingegneria, che esibisce una perdita secca del 4,97% sui valori precedenti.
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