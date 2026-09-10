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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,43%

L'Indice Hang Seng termina a 24.955,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,43%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,43% e chiude a 24.955,82 punti.
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