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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Oil & Gas
Cede alle vendite il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 598,4 punti.
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