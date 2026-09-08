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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Oil & Gas
Lieve aumento per il comparto petrolifero europeo, che si porta a 603,01 punti.
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