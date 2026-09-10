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Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata negativa per il comparto costruzioni europeo, che continua la seduta a 751,33 punti, in calo dell'1,16%.
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