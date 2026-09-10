Milano 16:50
51.775 -0,19%
Nasdaq 16:50
29.188 -0,79%
Dow Jones 16:50
52.128 -0,48%
Londra 16:50
10.612 -0,55%
Francoforte 16:50
25.403 -0,68%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Insurance
Giornata di guadagni per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che continua la giornata a 581,13 punti.
Condividi
```