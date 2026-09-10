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Londra: risultato positivo per Whitbread

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Whitbread
(Teleborsa) - Bene la società che gestisce alberghi e ristoranti, con un rialzo del 2,16%.

Il movimento di Whitbread, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status tecnico di Whitbread mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,45 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,89. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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