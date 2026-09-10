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OPA Iveco, adesioni allo 0,05% al quarto giorno

Finanza
OPA Iveco, adesioni allo 0,05% al quarto giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA ) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco, risulta che oggi 10 settembre sono state presentate 40.732 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 143.795, pari allo 0,05% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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