OPAS Telecom Italia, le adesioni superano il 20,9%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio
(OPAS
) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane
sulle azioni ordinarie TIM
risulta che oggi 10 settembre sono state presentate 175.190.580 richieste.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 357.711.344, pari al 20,96% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.