Milano 9-set
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Nasdaq 9-set
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Dow Jones 9-set
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Londra 9-set
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Francoforte 9-set
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SILVER del 9/09/2026

Finanza
SILVER del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,30%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 67,78. Rischio di discesa fino a 66,27 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 69,29.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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