Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
29.104 -1,08%
Dow Jones 10-set
52.064 -0,60%
Londra 10-set
10.609 0,00%
Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Chiusura in rosso per il principale indice di Francoforte, che termina la seduta segnando un calo dello 0,84%.

Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 25.132,7 con tetto rappresentato dall'area 25.818. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24.904,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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