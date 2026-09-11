Analisi Tecnica: indice DAX del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Chiusura in rosso per il principale indice di Francoforte, che termina la seduta segnando un calo dello 0,84%.
Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 25.132,7 con tetto rappresentato dall'area 25.818. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24.904,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)