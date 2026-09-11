Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 10-set
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Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Giornata da dimenticare per l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,77% sui valori precedenti.

Analizzando lo scenario del Nikkei 225 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 63.883,3. Prima resistenza a 65.196,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 63.811,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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