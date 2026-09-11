Chewy paga dazio con un dowgrande da JP Morgan
(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso a Wall Street il titolo Chewy che mostra un -4,36%.
JP Morgan ha peggiorato la raccomandazione sul titolo del rivenditore online di alimenti per animali, portandola a "neutral" dalla precedente "overweight".
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Chewy, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Chewy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,69 USD con area di resistenza individuata a quota 20,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,22.
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