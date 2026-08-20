Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Wall Street mostra un timido guadagno in chiusura nel giorno dell'annuncio del Tesoro Usa che raddoppierà i buyback di titoli a lunga scadenza. Ad incidere anche le minute della Fed che si dice pronta ad intervenire sui tassi se l'inflazione non calerà. Tra i listini principali, il Dow Jones ha messo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l' S&P-500 , che arriva a 7.708 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,22%); poco sopra la parità l' S&P 100 (+0,29%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti sanitario (+3,52%), beni di consumo secondari (+2,14%) e materiali (+1,67%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti beni industriali (-0,89%), informatica (-0,73%) e finanziario (-0,62%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Merck (+12,60%), Salesforce (+5,11%), Amgen (+4,05%) e Walt Disney (+2,87%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Caterpillar , che ha terminato le contrattazioni a -2,94%.



Seduta negativa per Honeywell International , che mostra una perdita del 2,63%.



Sotto pressione Goldman Sachs , che accusa un calo dell'1,81%.



Scivola JP Morgan , con un netto svantaggio dell'1,65%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+12,68%), Marvell Technology (+9,88%), CoStar (+7,52%) e Copart (+7,43%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Seagate Technology , che ha archiviato la seduta a -7,85%.



Pessima performance per Western Digital , che registra un ribasso del 6,87%.



Sessione nera per Lam Research , che lascia sul tappeto una perdita del 6,33%.



In perdita CrowdStrike Holdings , che scende del 5,34%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Giovedì 20/08/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 24,1 punti; preced. 41,4 punti)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 209K unità)

16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)



Venerdì 21/08/2026

15:45 USA: PMI composito (preced. 54,5 punti)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 53 punti; preced. 54,6 punti)

15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54 punti; preced. 53,9 punti)



Mercoledì 26/08/2026

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale.

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