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Francoforte: andamento sostenuto per Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
Seduta vivace oggi per la compagnia elettronica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
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