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Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy
Scambia in profit il leader delle energie rinnovabili, che lievita del 2,32%.
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