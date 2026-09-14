Francoforte: performance negativa per Siemens

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia elettronica tedesca , che tratta con una perdita dell'1,83%.



La tendenza ad una settimana di Siemens è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 259,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 260,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 258,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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