OPA Recordati, le adesioni si mantengono al 49,5%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati , risulta che oggi 11 settembre sono state presentate 2.150 richieste.



Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 98.274.335, mantenendosi intorno al 49,50% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 15 ottobre 2026.



Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Recordati acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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