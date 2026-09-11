Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
29.104 -1,08%
Dow Jones 10-set
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Londra 10-set
10.609 0,00%
Francoforte 10-set
25.361 0,00%

PALLADIUM del 10/09/2026

Finanza
PALLADIUM del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

In ribasso il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,30% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.249,7 con area di resistenza individuata a quota 1.357,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.213,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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