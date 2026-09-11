PALLADIUM del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
In ribasso il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,30% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del palladio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.249,7 con area di resistenza individuata a quota 1.357,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.213,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)