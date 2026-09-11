Sicily by Car ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Trento

(Teleborsa) - Sicily by Car , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori nell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 97/2026 del 2 luglio 2026 della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Con tale pronuncia la Corte d'Appello ha rigettato l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, con la quale era stata accolta, in primo grado, la domanda di provvedimenti inibitori avanzata dall'Associazione Movimento Consumatori. La società ha dato esecuzione alle statuizioni della sentenza in ragione della loro provvisoria esecutorietà e senza alcuna acquiescenza alla pronuncia, della quale chiede ora la cassazione.

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