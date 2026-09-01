Giappone, fiducia consumatori agosto sale più della attese a 35,5 punti

(Teleborsa) - Migliora più delle attese il sentiment dei consumatori giapponesi. Secondo quanto elaborato dal Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia è salito a 35,5 ad agosto 2026, rispetto ai 34,9 del mese precedente, superando le aspettative del mercato (35) e raggiungendo il livello più alto da febbraio.



Il sentiment si è rafforzato in due delle quattro componenti principali, con le famiglie che hanno espresso un giudizio più positivo sul benessere generale (34,1 contro 33,1 a luglio) e sulla propensione all'acquisto di beni durevoli (27,5 contro 25,6). Al contrario, il sentiment si è indebolito per quanto riguarda la crescita del reddito (40,4 contro 40,9) e le prospettive occupazionali (39,9 contro 40,1).



L'indice resta ancora al di sotto della soglia di 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo fra le famiglie del Sol Levante.



(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)

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