Russo (Filcams-Cgil) replica a Confcommercio: “Contro sfruttamento e sottopaghe”

(Teleborsa) - "Il vice presidente di Confcommercio trova tempo e modo di contestare le nostre dichiarazioni sul lavoro festivo nella grande distribuzione, ma sfiora il grottesco attribuendoci la volontà di fare ‘guerra’ al lavoro e ricordando, bontà sua, che chi lavora nei negozi a ferragosto non è uno schiavo. Lo rassicuriamo: siamo pacifisti e non facciamo guerre, piuttosto difendiamo una moltitudine di persone in carne ed ossa costrette a forme di part-time involontario, che unito a salari bassi le espone a una sostanziale ricattabilità e all’impossibilità di sottrarsi a turni festivi imposti".



Così Fabrizio Russo, segretario generale della Filcams-Cgil, replica al vicepresidente di Confcommercio Mauro Lusetti che ha polemizzato con la Filcams sul tema del "lavoro di ferragosto": "Forse Lusetti non ricorda – aggiunge Russo - che in alcune regioni si ricorre allo sciopero per vedere riconosciuto il diritto di lavoratrici e lavoratori di sottrarsi all’imposizione di turni nei festivi senza incorrere in sanzioni (ma rinunciando allo stipendio, va sottolineato). È un tema di classe, vicepresidente, c’è chi lavora sottopagato e molto sfruttato affinché ci siano profitti alti in un settore denso di concorrenza: non vorremmo che l’utilizzo di parole chiare rovini le vacanze a qualcuno, ma noi continueremo a dirle".



(Foto: Franki Chamaki su Unsplash)

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