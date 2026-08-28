Il Pentagono perde in tribunale: illegittima la messa al bando di Anthropic

Una corte federale della California annulla la designazione di "supply chain risk" imposta dall'amministrazione Trump, a poche settimane dalla quotazione della società di AI.

(Teleborsa) - Una Corte federale statunitense ha annullato uno dei provvedimenti più aggressivi adottati dall'amministrazione Trump nei confronti dell'industria dell'intelligenza artificiale. Il giudice distrettuale Rita Lin, del Distretto settentrionale della California, ha stabilito che la decisione del Pentagono di etichettare Anthropic come "supply chain risk" ha violato la legge e ne ha ordinato la rimozione.



Nella motivazione, la giudice riconosce all'apparato militare un'ampia discrezionalità nella scelta dei fornitori, ma qualifica le misure adottate contro la società come una ritorsione illegittima in violazione del Primo Emendamento, cui si aggiunge il mancato rispetto delle garanzie procedurali previste dal Quinto Emendamento. Il provvedimento del Dipartimento della Difesa è stato definito "arbitrario e capriccioso", anche alla luce della contraddizione con la precedente minaccia di ricorrere al Defense Production Act, che implicava una qualificazione di Anthropic come soggetto essenziale per la sicurezza nazionale.



La vicenda risale all'inizio dell'anno. Il 27 febbraio 2026 il presidente Trump aveva ordinato a tutte le agenzie federali di cessare l'uso delle tecnologie di Anthropic, mentre il segretario alla Difesa Pete Hegseth ne disponeva la designazione a rischio per la catena di fornitura, al termine di settimane di trattative fallite sull'impiego militare del modello Claude. Il contenzioso nasce dal rifiuto della società di consentire l'utilizzo dei propri sistemi per la sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi e per armi pienamente autonome, a fronte della richiesta del Pentagono di un accesso "per tutti gli scopi leciti".



Il tempismo della sentenza non è irrilevante sul piano finanziario. Secondo CNBC, la decisione rimuove un ostacolo significativo lungo il percorso verso una quotazione attesa a livelli quasi record e potrebbe riaprire linee di business precluse dal blacklisting. Anthropic ha depositato in via confidenziale la bozza di S-1 il 1° giugno 2026, con l'obiettivo di un debutto sul Nasdaq in autunno, e fonti di stampa indicano una valutazione potenziale intorno ai 2.000 miliardi di dollari. Il prospetto includerà tra i fattori di rischio il crescente sentiment negativo verso l'AI. Resta pendente il giudizio parallelo avviato dalla società a Washington.







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