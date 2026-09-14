Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 24.805,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 24.805,63 in apertura.
Condividi
```