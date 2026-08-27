Milano 11:40
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Dow Jones 26-ago
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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,14%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.547,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,14%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,14%, archiviando la seduta a 25.547,54 punti.
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