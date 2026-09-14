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Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro avanza in maniera frazionale, arrivando a 585,85 punti.
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