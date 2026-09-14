OPA Recordati, le adesioni si mantengono al 49,5%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati
, risulta che oggi 14 settembre sono state presentate 3.840 richieste.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 98.278.175, mantenendosi intorno al 49,50% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 15 ottobre 2026.Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Recordati acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.