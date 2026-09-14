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Piazza Affari: brusca correzione per il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: brusca correzione per il FTSE Italia All-Share Financials
Si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata a 47.055,67 punti, in forte calo dell'1,55%.
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