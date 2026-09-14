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Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il settore assicurativo italiano

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Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 51.306,2 punti.
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