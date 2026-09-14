Vola a Francoforte Teamviewer

(Teleborsa) - Protagonista Teamviewer , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,72%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Teamviewer subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Teamviewer , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,533 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6,753. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,412.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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