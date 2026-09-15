Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Apprezzabile rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, in guadagno dello 0,86% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 109,77. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 100,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 119,52.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)