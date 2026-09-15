Milano 17:35
51.555 -0,14%
Nasdaq 21:02
28.939 -0,65%
Dow Jones 21:02
52.053 -0,70%
Londra 17:35
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Francoforte 17:36
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Petrolio a 103,38 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
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