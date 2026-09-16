Milano 11:43
51.798 +0,47%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:43
10.692 +0,31%
Francoforte 11:43
25.430 +0,11%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Effervescente il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,64%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 110,83, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 103,48. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 118,18.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```