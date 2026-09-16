SILVER del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Allunga timidamente il passo il metallo prezioso, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,68%.
Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,18, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 66,22. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 60,69.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)