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SILVER del 15/09/2026

Finanza
SILVER del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Allunga timidamente il passo il metallo prezioso, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,68%.

Il quadro tecnico dell'argento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,18, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 66,22. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 60,69.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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