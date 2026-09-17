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Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,62%
Il Dow Jones termina gli scambi a 51.779,85 punti
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Finanza
17 settembre 2026 - 22.03
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L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 51.779,85 punti.
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