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Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,62%

Il Dow Jones termina gli scambi a 51.779,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,62%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 51.779,85 punti.
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